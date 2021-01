Kühberg: Frau auf der Suche nach ihrem Hund über Felswand abgestürzt

Eine schwer verletzte Frau musste am Freitagnachmittag aus einer Felswand in der Stadt Salzburg geborgen werden. Sie war bei der Suche nach ihrem Hund über eine Felswand abgestürzt. Die Windverhältnisse machten den Rettungseinsatz nicht einfacher.

Kurz vor 15 Uhr wurde die Bergrettungsortsstelle Salzburg alarmiert: Eine 54-jährige Salzburgerin sei am Kühberg zu bergen, das Polizeihubschrauberteam konnte die Frau von der Luft aus sichten, die Punktkoordinaten waren zur Bergung an den Einsatzleiter der Bergrettung weitergegeben worden.

"Was sich zuerst als vielleicht normaler Bergeeinsatz für eine Spaziergängerin darstellte, wurde jedoch zu einer fordernden Situation", beschreibt Ortsstellen- und Einsatzleiter Jens Reindl in einer Aussendung der Bergrettung. Es zeigte sich nämlich erst während des Einsatzes, dass die Frau bei der Suche nach ihren Hund über eine Felswand abgestürzt war. "Die Spaziergängerin war für uns zunächst auch nicht am Telefon erreichbar." Aufgrund schwieriger Windverhältnisse war eine Bergung durch ein Hubschrauberteam zuerst ebenfalls nicht möglich.

Eine Polizeihundeführerin war beim Eintreffen der Bergretter bereits zu der Schwerverletzten in das abschüssige und felsige Gelände aufgestiegen und übernahm die Erstversorgung vor Ort. "Wir haben den angeforderten Notarzt seilgesichert zur Verletzten gebracht."

Die schwer verletzte Frau war teilweise nicht ansprechbar, der Notarzt alarmierte einen Rettungshubschrauber zur Bergung, der eine kurzfristige Besserung der Windsituation für den Einsatz nutzte und die 54-Jährige mittels Taubergung schließlich aus dem bewaldeten Gelände unter schwierigsten Herausforderungen bergen konnte.

Die elf Frauen und Männer der Bergrettung Salzburg sicherten die Polizistin und den Notarzt bei ihrem Abstieg aus der Felswand. Der Einsatz wurde erst bei Dunkelheit beendet.

Der Hund der schwer verletzten Frau tauchte übrigens von allein wieder auf - andere Wanderer wurden auf ihn aufmerksam.



