Kühe aus umgekipptem Viehtransporter hielten Freiwillige Feuerwehr auf Trab

Tiere liefen frei am Unfallort herum. Der Transporter musste mit Kran geborgen werden.

Auf Trab gehalten wurde die Freiwillige Feuerwehr Saalbach-Hinterglemm am Pfingstsonntag durch einen Verkehrsunfall, zum dem sie um 12.17 Uhr gerufen wurde: Beim Eintreffen der 16-köpfigen Mannschaft am Unfallort auf der L111 im Bereich Auhof liefen circa zehn Kühe und Kälber frei herum. Der Tiertransportanhänger eines Traktors war seitlich umgekippt, die Tiere waren durch den Sturz freigekommen. Auf einer nahe gelegenen Wiese trieben die Einsatzkräfte die Kühe und Kälber zusammen. Zur Bergung des Anhängers wurde ein Kranunternehmen angefordert, wie die Feuerwehr in einer Aussendung berichtete. Die Straßenmeisterei Pinzgau kam bei der Reinigung der Straße zum Einsatz. Gegen 14 Uhr war die L111 wieder frei befahrbar.

(SN)