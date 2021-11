"Kümmern uns um die Jugend"

In Sachen Kinderbetreuung und Schule stehe Großarl top da, erläutert Bgm. Johann Rohrmoser im "PN" Interview. Herausfordernd sei es, genügend Wohnraum für junge Familien zu schaffen.

3780 Einwohner zählt die Marktgemeinde Großarl, mit Stand vom 11. November. Ein Wert, der schon einmal höher war und nun bereits seit einiger Zeit annähernd gleichbleibend ist. Um jungen Familien Perspektiven zu schaffen, unternimmt die Gemeinde viel.



Redaktion: In den heurigen ersten drei Quartalen wurden 66 Baubewilligungsverfahren an das Großarler Bauamt eingebracht und zum Großteil bereits abgehandelt. Lassen sich die Großarler Bauherren von Covid und steigenden Preisen nicht beeindrucken?Rohrmoser: Offensichtlich nicht. 2018 war in Sachen Baubewilligungsbescheide ein starkes ...