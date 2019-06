Künstlerisches Treiben bei traditionellem Linzergassenfest in der Altstadt

Mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Harald Preuner startete am Freitagnachmittag offiziell das Linzergassenfest in der Salzburger Innenstadt. Heiße Temperaturen lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.

Artistin Penelope Scheidler nahm Gäste des Fests gleich am Beginn der Linzergasse mit in schwindlige Höhen. Die Zirkusartistin und Tänzerin zeigte am Platzl ihr Können bei einem "Hoop Act". Live-Bands wie die Shamamas, Fat Cat, Marina & The Kats traten auf, Clowns der Clownfabrik mit ihrem mobilen Aufblaspool oder die Jongleure Benni & Mo sorgten für Feststimmung in der Linzergasse und im Bruderhof. Bis Samstagabend um 22.00 Uhr wird die Altstadt rechts der Salzach noch in Feierlaune sein.

Quelle: SN