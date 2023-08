Künstliche Intelligenz ermöglicht im Klinikum Schwarzach frühzeitige Erkennung von Arthrose

In der Radiologie des Klinikums wird Künstliche Intelligenz (KI) bereits seit mehr als zehn Jahren eingesetzt - mit steigender Intensität. Die Botschaft des ärztlichen Leiters: "KI ersetzt keine Ärzte, verhilft aber zu mehr Tempo, Qualität und Sicherheit."

Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung und führt bei Betroffenen oft zu starken Schmerzen. Eine frühzeitige Erkennung erhöht die Chancen auf einen positiven Behandlungsverlauf sowie Einschränkungen im täglichen Leben.



Röntgenbilder werden mit einer speziellen Einstellung erstellt

Im Klinikum Schwarzach kommt jetzt eine neue Software zum Einsatz, die eine zuverlässige Bestimmung von Früharthrose im Kniegelenk ermöglichen soll. Dafür werden Röntgenbilder mit einer speziellen Einstellung erstellt und dann mittels künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet. Primar Oliver Sommer, Leiter der Radiologie im Klinikum Schwarzach: "Wir setzen bei uns im Haus schon seit langem Programme mit Künstlicher Intelligenz ein - beispielsweise zur Tumorerkennung, in der Herzbildgebung oder zur Knochenalterbestimmung bei Kindern. Neu ist nun diese Applikation zur frühen Diagnose von Kniearthrose." Die Auswertung eigne sich im übrigen auch zur Verlaufsdokumentation der Arthrose.



"Alle Ergebnisse werden nochmals fachärztlich überprüft"

Eugen Adelsmayr, ärztlicher Leiter des Klinikums: "KI ersetzt keine Ärzte, verhilft aber zu mehr Tempo, Qualität und Sicherheit." Wichtig sei, zu betonen, "dass alle von KI-Programmen erstellten Ergebnisse immer nochmals fachärztlich überprüft und validiert werden. In diesem Sinne kann KI in unserem Haus auch niemanden ersetzen. Sie bringt uns aber mehr Qualität, mehr Quantität und mehr Sicherheit in der Befundung." In der Radiologie des Klinikums wird Künstliche Intelligenz bereits seit mehr als zehn Jahren eingesetzt - und das mit zunehmender Intensität.