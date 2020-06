Der 91-Jährige wurde in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert.

Am Freitagnachmittag wollte die Familie eines landwirtschaftlichen Anwesens in Tamsweg eine verletzte Kuh auf einen Viehanhänger verladen. Dabei stieß eine Kuh den 91-jährigen Altbauer zu Boden, wodurch dieser unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus Tamsweg verbracht. Fremdverschulden ist auszuschließen.

Quelle: SN