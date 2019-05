Kuh verletzte Landwirt in Bischofshofen schwer

Der Kontakt mit einem Weidezaun machte eine Kuh in Bischofshofen fuchsteufelswild. Sie ging auf den Bauern los.

Ein Bauer hatte am Samstagvormittag in Bischofshofen seine Kühe auf die Weide gebracht. Dabei geriet ein Tier in den stromführenden Weidezaun und begann daraufhin zu springen. Der Landwirt stürzte zu Boden, die aufgebrachte Kuh trat mit den Hinterhufen auf seinen Brustkorb. Der 39-jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzach Klinikum nach Schwarzach gebracht.

Quelle: SN