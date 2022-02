"Kuki-Oma" übergibt die Leitung der Krabbelstuben an Tochter Tina Opfergeld

42 Jahre widmete Karin Schosser den Kleinkindern. Auf ihrem Weg begleitete sie als Tagesmutter 70 Krabbelkinder, in den "Kuschelkisten" viele mehr. Nun übernimmt Tochter Tina deren Leitung.

Ihr eigenes Kindergartenjahr vor 55 Jahren hatte Karin Schosser so sehr geprägt, dass sie immer schon wusste: "Das möchte ich auch werden." Nach der Kindergartenschule in der Schwarzstraße ist die Gneiserin sofort in Hallein bei den Franziskanerinnen eingestiegen.







1980 allein verantwortlich für 35 Dreijährige

Damals war sie allein für 35 Dreijährige verantwortlich. "Das kann sich heute niemand mehr vorstellen", sagt Karin Schosser.

Nach einem Jahr wechselte sie in die Stadt Salzburg, wo sie ...