Kulinarikfestival macht heuer ganz auf Grün

eat&meet tischt Vegetarisches, Veganes und jede Menge Gemüse auf.

"Eine Stadt isst grün" lautet heuer das Motto von eat&meet in der Altstadt. Von 1. bis 31. März bieten mehr als 70 Veranstaltungen Gelegenheit, sich voll und ganz dem Trend zu vegetarischer, veganer und nachhaltiger Ernährung hinzugeben - vom fünfgängigen Kraut-Menü über einen Gin-Workshop bis hin zu ei- und zuckerfreien Köstlichkeiten aus der Sacher-Patisserie. Patissier Gerald Baltram wiederum hat in seiner Backstube in Salzburg-Mülln eigens für eat&meet ein Törtchen kreiert, das vegane Küche mit der Kunst der Patisserie verbindet: Geschmorter Topinambur verleiht dem süßen Kunstwerk aus Schokomousse, Haselnussganache und kandierter Zitrone eine spezielle Gemüse-Note. Zudem warten Begegnungen wie jene mit Autorin Helena Adler, Philosoph Thomas Macho sowie mit Food-Trendforscherin Hanni Rützler, die den Begriff "Vegourmets" entwickelt hat. Das ganze Programm gibt es unter www.salzburg-altstadt.at