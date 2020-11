Kumpf wird zum 90. Geburtstag Annaberger Ehrenbürger

Der Bildhauer und Maler Gottfried Kumpf wird Ehrenbürger seines Geburtsorts Annaberg-Lungötz.

Mehr als ein Jahr ist es her, seit Gottfried Kumpf zum bislang letzten Mal an seinem Geburtsort war. Damals kam der Wahl-Wiener nach Annaberg-Lungötz, um bei der Präsentation der von ihm gestalteten "Kumpf-Gondel" der Donnerkogelbahn dabei zu sein. "Ich habe so viel zu tun, dass es sich seither einfach nicht ausgegangen ist, dazu kam Corona", erzählt Kumpf im TN-Gespräch.

Zumindest fürs nächste Jahr sollte der Bildhauer und Maler einen Besuch im Lammertal ins Auge fassen. Denn für die ...