Kumpfs Geheimnis ist die Lammer in Annaberg-Lungötz

Der in Wien lebende Künstler, Gottfried Kumpf gestaltete eine Gondel der Donnerkogelbahn. Diese wurde vergangenen Samstag feierlich präsentiert.

"Meine Mutter hat mich als Baby in der Lammer gebadet. Daher bin ich wohl noch so gesund und schon so alt geworden", erzählt der in Annaberg geborenen Künstler Gottfried Kumpf schmunzelnd. Er wird nächstes Jahr seinen 90. Geburtstag feiern. Nicht nur aus diesem Grund wurde vergangenen Samstag die von ihm gestaltete Gondel bei der Donnerkogelbahen in Annaberg festlich präsentiert.

Auch Marcel Hirscher hat seine "eigene" Gondel

Nach Marcel Hirscher und der Eishockeymannschaft von Red Bull hat nun auch der Maler und Bildhauer Gottfried Kumpf, der mittlerweile in Wien lebt, eine "eigene" Gondel, die Teil der Donnerkogelbahn ist. Während Hirscher auf der Gondel abgebildet ist, durfte Kumpf diese gestalten, und zwar mit der berühmten Kumpf-Eule, die auch den Brunnen vor der NMS in Annaberg ziert. Auch der mittlerweile schon berühmte "Asoziale" ist auf der Gondel abgebildet. Dieser ist ein Einzelgänger neben der Gesellschaft. "Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Der ist von den Kunstinteressierten gekommen und hat sich ergeben", so Kumpf.

Gut gelaunt sitzt er neben seiner Gattin Guni und dreht eine Runde in "seiner" Gondel mit Bürgermeister Martin Promok (SPÖ), dem Altbürgermeister Josef Schwarzenbacher und Edi und Georg Ramsauer.

Ein "Sport - Kunst" Projekt ist in Aussicht

Ramsauer senior hat immer Kontakt mit Kumpf gehalten, und so entstanden bereits 2005 der Kumpf-Weg, 2006 der Kumpf-Brunnen und 2009 die Eule auf der NMS Annaberg. Für die Ausführung und Anfertigung der Gondel war nun sein Sohn Georg zuständig.

Wird es weitere Projekte mit dem berühmten Künstler geben? Bürgermeister Promok verrät: "Wir haben da schon einige Ideen. Vor allem schwebt uns gerade etwas sehr Konkretes vor. Das wäre eine Verbindung zwischen Kunst und Sport. In Annaberg sind ja einige ,Größen' geboren." Mehr will Promok dazu jedoch noch nicht verraten.