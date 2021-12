Kundgebung vor dem Salzburger Spital soll Coronademos stoppen

ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne wollen bis Jahresende den Bereich vor dem Krankenhaus mit einer Solidaritätskundgebung blockieren.

"Passiert hier heute noch was?", fragt ein Passant, der sich am Freitagmittag vor dem Landeskrankenhaus in Salzburg zur Kundgebung gesellt. "Nein, das ist eine stille Kundgebung", klärt Nikolaus Stampfer, Landesgeschäftsführer der ÖVP, den Mann auf.

Am Freitag fand die erste Solidaritätskundgebung vor dem Salzburger LKH statt. Sie bildet den Start einer Reihe von Aktionen: Auch in den kommenden Wochen soll von Freitag bis Sonntag (12-18 Uhr) dem Krankenhauspersonal Dankbarkeit entgegenbracht werden. Die ÖVP meldete diese ...