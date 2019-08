Nach dem Überfall auf eine Juweliersfamilie sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Einer der Männer soll sich fünf Tage vor der Tat im Geschäft der Opfer in der Altstadt Ringe zeigen haben lassen.

Dem Überfall auf eine Juweliersfamilie in Koppl am 15. August ist womöglich ein Lokalaugenschein von einem der Täter im Geschäft in der Salzburger Altstadt vorausgegangen. Wie berichtet, waren drei Räuber in das Wohnhaus am Heuberg eingedrungen und hatten den 41-jährigen ...