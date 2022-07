Paul Panther kleidet Salzburger Lidl-Filiale in ein buntes Kleid aus Graffiti

Als Sponsor des Jugendfestivals 5020 unterstützt der Lebensmittelkonzern die junge Kulturszene. Ein Sprayer darf sich an der Fassade der Filiale in Salzburg-Itzling kreativ austoben.

Farbenfroh werden die Kundinnen und Kunden des Lebensmitteldiskonters Lidl in der Bahnhofstraße in Salzburg-Itzling neuerdings schon vor dem Betreten des Markts willkommen geheißen. Auf die Mauer über dem Eingang hat Graffiti-Künstler Paul Stickler alias Paul Panther mehrere Begrüßungsformeln gesprayt: Ciao, Hello, Seas, Hey, Hi, Grüzi steht dort in großen, bunten Buchstaben zu lesen. Auf der Mauer neben dem Portal nimmt eine junge Radfahrerin schwungvoll Kurs auf das Geschäft. Zu seinem Künstlernamen inspirierte Stickler die Zeichentrickfigur Paulchen Panther. "Der rosarote Panther ...