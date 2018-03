"Kunst auf Rädern" bringt Senioren zum Swingen

Mit Schlagern und Operettenmelodien von anno dazumal touren derzeit Künstler unentgeltlich durch Salzburgs Seniorenheime. Auch Wünsche werden zur Freude der Bewohner erfüllt.

Unter den Duft des Nachmittagskaffees mischt sich im Seniorenwohnhaus in Salzburg-Taxham ein Hauch von Puder und Kölnisch Wasser. Einige Bewohnerinnen haben sich für den Dienstagnachmittag schick gemacht und schön frisiert. So auch die 94-jährige Christiane Längauer. "Ich hab es gern, wenn sich was rührt", sagt die Seniorin und nimmt an einem der Tische im Speisesaal Platz, der sich für eine Stunde in einen Konzertsaal verwandeln wird.