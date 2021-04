Kunst bei 1200 Grad: "Der Blick in den Ofen ist ein wahres Hochgefühl"

Zwei Flachgauerinnen haben sich der Garagen-Kunst verschrieben. Dort, wo früher Autos parkten, tummeln sich nun Brennöfen und bunte Stücke für Haus und Garten.

Garagen sind von jeher ein Quell der Inspiration. Apple wurde in einer gegründet, Google ebenfalls. Und auch das erste KTM-Zweirad wurde in einer ertüftelt. Die Garage von Maria Haslauer aus Neumarkt hat sich in den vergangenen sieben Jahren in eine Künstlerwerkstatt verwandelt. Im hinteren Teil sind die Regale voller Töpferwaren. Pflanzengefäße, Schüsseln in allen Farben und Formen sowie bunte Tierfiguren aus Ton reihen sich dort aneinander. In einem Drehregal stehen zahlreiche Farbkübel, gegenüber ein großer silberner Behälter mit Deckel, der ...