Kunst- und Designmarkt: Ein Markt für Kreativ-Liebhaber

Am Wochenende hieß es wieder: "Bühne frei für kreative Köpfe". Über 100 Ausstellende präsentierte ihre Produkte in der Brandboxx in Lengfelden.

Seit 2010 stellen kreative Unternehmen beim Kunst- und Designmarkt aus. Der Gründer Andreas Achleitner hatte damals selbst ein T-Shirt-Label und versuchte die T-Shirts auf Festivals zu verkaufen. Jedoch habe da immer die Wertschätzung für das Handwerk gefehlt. Somit veranstaltete Achleitner den ersten Markt in Linz um kreativen, kleinen Unternehmen und Künstlern eine Bühne zu geben. Seitdem hat sich der Markt in mehreren Städten etabliert. Seit 2021 findet der Kunst- und Designmarkt Salzburg zwei Mal jährlich in der Brandboxx in Lengfelden statt.

Ein Markt für mehr Sichtbarkeit von Kreativität

Das kreative Sortiment war groß. Neben präparierten Insekten, Schmuck aus Nespresso-Kapseln, Hunde-Adventkalendern, Ledergeschirr und Kleidung aus Soft Shell, gab es auch verschiedene Senfsorten zu probieren. Ausschlaggebend für die Teilnahme am Kunst- und Designmarkt sei vor allem die Vernetzung und Sichtbarmachung der Produkte, sind sich einige der Aussteller einig. So auch der Großgmainer Bilderhauer Andreas Höll. Er war das erste Mal dabei. Laut Höll bringe es nichts, wenn er in seiner Großgmainer Werkstatt bleibe, denn dort finde ihn keiner. Daher brachte der Bildhauer verschiedene Arbeiten mit, um sein Portfolio zu zeigen. Dabei war auch eine knallrote Betonskultur eines Bischofskopfes. Der Großgmainer arbeitet gerne figural und naturalistisch. Seine Werke seien dabei fast immer Auftragsarbeiten, die vom Sakralen bis zum Naturalistischen reichen.

Auch Madeleine Baier präsentierte ihre Produkte. "Ich arbeite hauptberuflich im Online-Markting und habe nebenbei mein Hobby zum Nebenberuf gemacht", erzählt die in Neumarkt beheimatete Kreative. Mit "Kreativ Else" bietet sie seit eineinhalb Jahren vor allem Hauben und Stirnbänder an. Die Idee habe sich über Corona entwickelt. Eigentlich wollte die Neumarkterin nur nähen lernen und wendete ihre Kenntnisse dann für ihre Nichte und ihren Neffen an. Mit der Zeit habe es sich dann aber rumgesprochen und immer mehr wollten Hauben und Stirnbänder haben. Mittlerweile hat sie ihre eigene Webseite und achtet bei der Stoffauswahl auf Nachhaltigkeit und Öko-Zertifizierungen.

Günter Dzierzawa kommt aus Schorndorf in Deutschland. Der Tischler stellt in seiner Werkstatt normalerweise Massivholzmöbel-Unikate her. Alles was dabei über bleibt, verwendet er für seine Jausen-Bretter und Dekoelemente aus Massivholz weiter. Am Liebsten habe er dabei Ahornholz, aber generell sei jedes Holz schön und einzigartig.

Die Wienerin Tini Ünsal verwendet für ihre Unikate ältere Kleidungsstücke, bemalt und bestickt sie und wertet sie auf. "Jede Frau hat ein Kleidungsunikat in ihrem Kleiderschrank verdient", so Ünsal. Heraus kommen bei "Love me again" farbenfrohe Motive auf Kleidungsklassikern wie Trenchcoats und Röcken.