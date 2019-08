Kunst in der Versicherung

Regelmäßig stellt die Versicherungsagentur VA Salzburg ihre Räumlichkeiten verschiedenen Künstlern zur Verfügung, weil sie es als Bereicherung begreift.

Vor drei Jahren ist die Versicherungsagentur VA Salzburg in die ehemalige Frauschermühle an der Innsbrucker Bundesstraße eingezogen. "Damals war es so etwas wie eine Notlösung, heute haben wir die alten Gemäuer mit Tramen und Rundbögen sehr lieb gewonnen", berichtet Geschäftsführer Alfred Huber.

Das 400 Jahre alte Gebäude wurde saniert, stand aber wegen feuchter Mauern lange Zeit leer. Immerhin rinnt unterhalb ein Seitenarm der Glan durch. "Aber uns gefällt es, weil das Haus im Original erhalten wurde."

Zwölfköpfiges Spezialisten-Team

Seit dem Einzug stellt Huber die Büroräumlichkeiten stets Künstlern zur Verfügung. "Alle zwei Monate wechseln die Ausstellungen, die meist mit einer Vernissage eröffnet werden." Für 2020 beispielsweise sind noch drei Termine frei.

Er arbeitet mit lokalen Künstlern zusammen, aber auch z.B. mit dem Artforum Salzburg oder Artforum Gneis. "Das wird unsere nächste Ausstellung sein. Die Vernissage ist am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr. Es werden zwölf Gneiser Künstler und Künstlerinnen ausstellen, und jeder ist herzlich willkommen."

Die Agentur, Standort-Partner der Uniqa-Versicherung, betreut rund 2500 Kunden und deckt sämtliche Bereiche, sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden ab. "Wir sind insgesamt zwölf Leute, ein gutes Team, und jeder betreut sein Spezialgebiet, seien es Gruppen- oder Krankenversicherungen oder sonstige Bereiche", betont Huber. Zu den großen Kunden zählt er etwa die Universität Salzburg, das Wehrle-Diakonissen Krankenhaus oder die Landwirtschaftkammer.