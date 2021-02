Kunst & Kultur: Neue Ideen sind gefragt

Können Kunstbegeisterte nicht in den Malkurs kommen, so kommt die "mach-mal-mit-Box" zu ihnen. Die Bilder gibt's in der Online-Galerie.

Voller Begeisterung hatte Elisabeth Gisperg im Dezember 2019 ihre Galerie "pictura" in der Ferdinand-Porsche-Straße eröffnet. Nicht unbedingt die erste Adresse, wenn jemand an einen künstlerischen Betrieb denkt, jedoch bestens erreichbar und ans Öffi-Netz angebunden. Gemäß ursprünglichem Plan sollten die etwa 60 Quadratmeter großen Räumlichkeiten kreativen Menschen Platz und Raum bieten, sich öffentlich präsentieren zu können, die Galerie für Ausstellungen tage- oder wochenweise zu mieten. Überdies wollte die mittlerweile pensionierte Kunstpädagogin einmal im Monat die Räume als Begegnungsstätte für ...