Kunst und Handwerk lockte nach Radstadt

Seit mittlerweile 33 Jahren wartet der Kunsthandwerksmarkt im Zentrum von Radstadt mit einem hochqualitativen Angebot an handgemachten Unikaten auf.

Immer am ersten Septemberwochenende präsentieren gut 100 Handwerker, Designer und Künstler aus Österreich und anderen europäischen Ländern ihre Arbeiten. Für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher gab es auch dieses Jahr beim Stöbern durch die autofreie Altstadt viel zu entdecken: Kunsthandwerk aus allen Materialbereichen, wie Keramik, Schmuck, Produkte aus Glas, Gefilztes vom Teddybären bis zum Patschen, feine Leinengewebe und warme Wolldecken, Gestricktes und Gesticktes, Holzschalen, Dosen und vieles mehr. "Durch die Vergabe von hochdotierten Preisen aus der Wirtschaft gelingt es uns jedes Jahr wieder, viel neue und hochqualitative Aussteller nach Radstadt zu holen", so die Veranstalter vom Kulturkreis DAS ZENTRUM Radstadt, Elisabeth und Sepp Schneider.



Zum Kunsthandwerksmarkt in Radstadt gehört auch immer eine eigene Ausstellung. In diesem Jahr sind im Zeughaus am Turm Bosna Quilts aus der Werkstatt der Vorarlberger Textilkünstlerin und Malerin Lucia Lienhard-Giesinger zu sehen.

Die Bosna-Quilt-Werkstatt ist ein soziales Kunstprojekt und wurde 1993 während des Bosnienkrieges in Vorarlberg gegründet. Hier entstanden die ersten Quilts.1998 kehrten die Frauen in ihre Heimat zurück, seitdem wird diese Zusammenarbeit aus der Ferne weitergeführt. Elf Familien haben durch dieses Projekt ein regelmäßiges Einkommen.

Das lebendige Markttreiben ergänzte ein buntes Rahmenprogramm mit Straßentheater und Musik. Lesen Sie mehr darüber am Donnerstag in den Pongauer Nachrichten.