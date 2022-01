Kunstaktion löst in Flachau Proteste aus

Wegen eines McDonald's-Plakats auf einem Bauzaun lief beim Bürgermeister das Telefon heiß. Der nahm die Aufregung gelassen.

Flachau lebt vom Tourismus. Das bringt Entwicklungen mit sich, die nicht jedem gefallen. "Ein McDonald's würde auch noch reinpassen", scheint die Installation auszurufen, die am Wochenende ein Grundstück im Pongauer Ort zierte. Ein Plakat mit dem Logo des US-Schnellrestaurants und die Zeile "soon near you" (Bald in Ihrer Nähe) sorgte für wütende Reaktionen. Diese landeten bei Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP). "Viele Leute haben mich angerufen und gefragt, was das soll."

Dass es sich um ein Exponat des dreitägigen ...