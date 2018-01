Kunstdiebe schlugen erneut in Kirchen zu

Die Täter entwendeten Figuren und Bilder aus Kirchen im Pongau und im Lammertal. Die Pfarren stehen angesichts der Serie vor einem Dilemma.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Kirche in St. Veit Opfer von Kunstdieben wurde. Am 5. Jänner entwendeten Unbekannte zwei Figuren aus dem 18. Jahrhundert vom Tabernakel. Es waren Figuren von Johannes und Maria am Kreuz, sagt Pfarrer Josef Dürlinger. "Und am Sonntag wurde noch das Kreuz gestohlen." Es war nicht der einzige Kunstdiebstahl, den Pfarrer Dürlinger zu beklagen hat. Denn auch in der Kirche Goldegg, für die er ebenfalls zuständig ist, schlugen Diebe zu. Dort wurden drei Krippenfiguren gestohlen.