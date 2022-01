Kunstvolle Uhr am Heustadl: Innviertler vollendet nach 17 Jahren sein Herzensprojekt

Uhrmacher wollte er werden, durfte es aber nicht. Die Leidenschaft ließ ihn nie los. "Das Ticken einer Uhr hat etwas so Beruhigendes", sagt der 75-Jährige.

Es besteht aus hunderten Einzelteilen, alle in Handarbeit von Wolfgang Auer angefertigt. Bis auf die kleinste Schraube. 17 Jahre hat das Herzensprojekt des Innviertler Schlossers in Anspruch genommen. Seit wenigen Monaten ist es fertig und hängt nun an der Frontseite des Heustadels.

Der 75-Jährige hat eine astronomische Uhr gebaut. Sie zeigt neben der Uhrzeit den Stand der Sonne, die Mondphase und vieles mehr an. Auf die Idee dazu brachte ihn ein Freund. "Der hat mir einen Plan von ...