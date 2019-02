Kunstwerk im Luxushotel Stein beschädigt

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Der Schaden könnte mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Ein bisher unbekannter Täter hat im Luxushotel Stein am Giselakai in der Stadt Salzburg ein offenbar wertvolles Kunstwerk beschädigt. Laut Polizei liegt der Schaden im höheren sechsstelligen Bereich. Der Täter ritzte den bisherigen Ermittlungen zufolge eine Art Kreuz in die Mitte des Kunstwerks.

Das Objekt ist laut Hoteldirektorin Margot Weindorfer keines der Glaskunstwerke der weltbekannten venezianischen Manufaktur Barovier & Toso. Handgefertigte Luster und Glaskunstwerke aus der Manufaktur schmücken das ganze Hotel.

Weindorfer betont vielmehr, dass es sich bei dem beschädigten Kunstwerk um eine Art Schüssel handle. Das konkave Kunstwerk stamme von einem britischen Künstler und hänge seit dem Vorjahr an der Wand bei den Aufzügen im Foyer. Das Objekt aus Stahl und Glas - 140 x 140 x 35 Zentimeter groß - ist mit farbigem Lack überzogen. Ein Mitarbeiter habe vor einigen Tagen im Lack mehrere Kratzer entdeckt, schildert Weindorfer. Das beschädigte Werk werde jetzt zur Reparatur zum Künstler nach England geschickt. Den Wert des Kunstwerks könne sie nicht beziffern.

Zu der ungewöhnlichen Tat im Foyer des Vier-Sterne-Superior-Hotels kam es bereits zwischen dem 26. Jänner und dem 2. Februar. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Laut Polizei laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es könnte sich um einen reinen Vandalenakt, etwa verübt von einem Betrunkenen, handeln. Der Täter könnte das teure Kunstwerk aber auch bewusst beschädigt haben. Laut Strafgesetz ist das Delikt der schweren Sachbeschädigung mit einem herbeigeführten Schaden von mehr als 300.000 Euro mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft bedroht.