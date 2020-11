Kunstwerke voller Harmonie

Mit seinen "Edler Harmonikas" setzt Gerhard Grübl Maßstäbe in Sachen Qualität. Eines seiner edlen Unikate ist derzeit unterwegs in die USA.

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Nachfrage nach den handgefertigten Harmonikas von Gerhard Grübl ist ungeachtet jeglicher Corona-Turbulenzen groß.

Derzeit ist eines seiner Unikate unterwegs in die USA. An Expansion denkt Grübl dennoch nicht, so wird sein Betrieb "Edler Harmonikas" ein Ein-Personen-Unternehmen bleiben. "Das hat den großen Vorteil, dass man sich die Qualitätskontrolle sparen kann", meint der 52-Jährige augenzwinkernd und sagt weiter: "Denn der Einzige, der Fehler machen kann, bin ich so ja selber". Dass ihm ein Fehler ...