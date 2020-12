Kurioser als erlaubt: Die ungewöhnlichsten Einsätze von Polizei und Feuerwehr in diesem Jahr

Ein ausgesetzter Python, ein Hirsch im Liebesrausch oder ein Dealer, der online prahlt - auch heuer hatten Polizei und Feuerwehr einige skurrile Einsätze.

Als wäre eine weltweite Pandemie nicht ungewöhnlich genug, wurden Polizei und Feuerwehr auch in diesem Jahr zu einigen kuriosen Einsätzen gerufen. So wurde die Polizei Salzburg von Passanten alarmiert, die Ende Oktober im Stadtteil Lehen einen strammen Hirsch erblickten. Der brünftige Maxl war auf der Suche nach einem Liebesabenteuer von Ostermiething im Bezirk Braunau über Bayern bis nach Salzburg spaziert. Zwei Betäubungspfeile überzeugten den Hirsch zur Rückkehr nach Oberösterreich. "Maxl wurde im Anschluss zu seinen 13 Hirschkühen in sein Heimatgehege ...