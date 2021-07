Kurioser Diebstahl im Grödiger Stadion

Das Fanbanner ist bis in die Antarktis gereist und war schon in den berühmtesten Stadien zu Gast. Ausgerechnet in Grödig wurde es nun am Freitag beim Testspiel Liverpool gegen Mainz gestohlen. Videomaterial zeigt die Diebe. Der Fanclub hofft, dass das Fanbanner vielleicht doch noch den Weg zurück zum Besitzer findet.

Wolfgang Stolzlechner ist seit 1981 Fan des FC Liverpool. Da war er gerade einmal vier Jahre alt. Die Leidenschaft für die "Reds", den englischen Traditionsclub von der Anfield Road, begleitet ihn also schon sein ganzes Leben. Und es ist wohl auch kein Zufall, dass seine Frau diese Leidenschaft in derselben Intensität teilt. Der FC Liverpool hat im Westen Österreichs auch einen eingefleischten Fanclub, die "Travelling Kop Austrian Branch". The Kop bezieht sich auf die Tribüne im Heimstadion des ...