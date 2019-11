Kurz vor Finale in Zeller Mordprozess: Staatsanwalt änderte die Anklage

Zwei Pinzgauer (18 und 19) stehen seit Anfang Oktober im Zusammenhang mit der Tötung einer jungen Frau in Zell am See vor Gericht. Der 18-Jährige räumte ein, die Frau erschossen zu haben. Im Fall des nicht geständigen 19-Jährigen modifizierte der Staatsanwalt den Anklagevorwurf nun von Mord als Beitragstäter in "Bestimmung zum Mord".

SN/robert ratzer Die beiden Angeklagten zum Prozessauftakt im Oktober.