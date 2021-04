Kurzarbeit im Tauernklinikum ist vom Tisch

Wegen der steigenden Auslastung sind wieder alle Ebenen geöffnet.

Die gesunkene Auslastung wegen des Totalausfalls der Wintersaison zwang das Tauernklinikum zum Sparen. Auch über Kurzarbeit wurde verhandelt. Aber die sei jetzt vom Tisch, sagt Geschäftsführer Franz Öller. Der Hauptgrund dafür ist, dass man sich mit Gewerkschaft und Personalvertretung nicht einigen konnte. Es wäre zu einer Ungleichbehandlung der Mitarbeiter gekommen. Kurzarbeit, und damit eine Lohneinbuße, wäre nur für jene Mitarbeiter infrage gekommen, die seit 2012 eingestellt worden sind, als die Gemeinde Zell am See das Spital in eine GmbH ausgelagert ...