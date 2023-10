Kurzgeschichten-Preis für Henndorfer Schülerin

"Ich schreibe, was mir in den Sinn kommt. Oft weiß ich vorher nicht, was rauskommt."

Zum Schreiben wurde Marinello durch vermehrtes Lesen im ersten Lockdown inspiriert. Ihre Deutschlehrerin animierte sie zur Teilnahme am Wettbewerb. "Ich schreibe, was mir in den Sinn k ommt und lege mir kein Thema fest. Es sprudelt aus mir heraus und oft weiß ich vorher nicht, was rauskommt", sagt Marinello im Gespräch mit den FN.

Trotz ihres offensichtlichen Talents will sie das Schreiben aus heutiger Sicht nicht zu ihrem Beruf machen: "Ich mag es nicht, auf Knopfdruck schreiben zu müssen. Man hat dann immer den Druck, auch wenn einem die Idee fehlt oder man gar nichts umsetzen will."

Da trifft es sich gut, dass ihre Interessen breit gefächert sind. Sie besucht nicht nur den Tanzschwerpunkt des Musischen Gymnasiums, sondern tanzt auch in der Freizeit Ballett. Auch findet man sie oft fotografierend in der Natur - oder mit einem guten Buch in der Hand.