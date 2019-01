Kurzhaarschnitt & flache Schuhe - nein danke

Dem gängigen Bild, was sich für eine Frau mit 50 so schickt, widersetzt sich die Autorin, Journalistin, Trainerin und Bloggerin Claudia Dabringer.

"Frauen meines Alters werden gerne in eine Schublade gesteckt: Kurzhaarschnitt, Funktionskleidung und Trekkingsandalen, so das gängige Bild. Nur weil die Reproduktionsfähigkeit abnimmt? Das wollte ich so nicht hinnehmen", gesteht Claudia Dabringer, die seit 2001 in Liefering lebt. Der Entschluss, sich dem zu widersetzen und vor allem dagegen zu kämpfen, dass Frauen ab 50 mehr und mehr unsichtbar werden, folgte auf dem Fuß. "Zuvor habe ich mich nach 18 Jahren von meinem Lebenspartner getrennt und beschlossen, mich nicht auf Parship zu tummeln, sondern als Single ein glückliches Leben zu führen." 2015 unternahm die Autorin, Journalistin und Bloggerin, die auch als Schreib- und Sprachtrainerin sowie als Coach selbstständig arbeitet, eine große Reise.