Kurzparkzone in der Stadt Salzburg wird erneut ausgeweitet

Nach Salzburg-Süd, Schallmoos, Aigen-Parsch, Gnigl-Langwied und Itzling kommen nun Lehen und Liefering an die Reihe.

Ab 8. August wird die gebührenfreie Kurzparkzone in der Landeshauptstadt weiter wachsen. Was 2018 mit Salzburg-Süd begonnen hat und 2019 in Schallmoos sowie 2020 mit Aigen-Parsch, Gnigl-Langwied und 2021 in Itzling seine Fortsetzung fand, wird jetzt sukzessive weiterverfolgt.

Die Stadt wird die Kurzparkzone auf Lehen und einen Teil von Liefering ausweiten. Das Gebiet erstreckt sich von der Ignaz-Harrer-Straße bis zur Schmiedingerstraße, dem Messezentrum und der Salzach. Damit gilt Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr eine maximale ...