Kurzschluss löste Großbrand auf Pinzgauer Bauernhof aus

Am wahrscheinlichsten gilt laut Experten ein elektrischer Defekt an Weidezaungerät.

Nach dem verheerenden Brand am Sonntag am Rohrmoosgut in Maria Alm sind seit Montag die Brandexperten aktiv: Sie versuchen zu klären, wo und warum dieses Feuer ausgebrochen ist. Brandsachverständiger Walter Kittl erklärte im SN-Gespräch, nach welchen Kriterien die Experten an einem solchen Brandort mit der Spurensuche vorgehen. "Wir arbeiten nach dem sogenannten Ausschließungsverfahren, versuchen alle erdenklichen Brandursachen der Reihe nach auszuschließen. Im aktuellen Fall in Maria Alm haben wir zum Glück auch sehr gute Aussagen von Augenzeugen."

Am Nachmittag konnte Walter Kittl so viel sagen: "Wir dürften fündig geworden sein. Am wahrscheinlichsten war es ein elektrischer Defekt an einem Weidezaungerät, das für einen Freilaufstall eingeschaltet war. Dort befand sich auch der Brandherd zwischen Silo und Stallgebäude."

Wie berichtet, war es am Sonntag kurz vor Mittag der 35-jährige Jungbauer, der zuerst die Gefahr bemerkte und auch gleich Alarm schlug. "20 Minuten vor dem Brandausbruch ist von dem Anwesen sogar noch ein Foto gemacht worden", so Walter Kittl. Die Familie, die auch Fremdenzimmer vermietet, wollte an diesem sonnigen Tag neue Fotos für die Homepage im Internet anfertigen.

"Dann dürfte alles sehr schnell gegangen sein. Es hat offenbar nur zwischen 10 und 15 Minuten von der Entdeckung des Feuers bis zum Vollbrand des rund 600 Quadratmeter großen Wirtschaftsgebäudes gebraucht", sagte der Sachverständige.

Das mehrgeschossige Wohnhaus wurde in den beiden oberen Etagen schwerst beschädigt. Vom Wirtschaftstrakt war das Feuer unter das Vordach gesprungen und hatte sich im Dachstuhl auf die oberen, aus Holz errichteten Stockwerke ausgebreitet. Die Bewohner und eine Urlauberfamilie konnten sich unversehrt in Sicherheit bringen.

Alle Bewohner konnten mittlerweile bei Verwandten oder in einem Hotel untergebracht werden. Die Maria Almer Bauernschaft hilft der schwer getroffenen Familie vom Rohrmoosgut.