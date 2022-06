Kurzschluss: Stromausfall am Mittwochabend in Teilen der Stadt

Ein Stromausfall in Teilen der Stadt Salzburg sorgte am Mittwochabend für Aufregung. Nach einer halben Stunde war das Problem behoben. Ursache war nach ersten Informationen ein Kurzschluss bei einer Stromleitung.

In der Salzburger Altstadt und in Teilen von Salzburg-Schallmoos fiel am frühen Abend der Strom aus. In manchen Stadtteilen habe der Ausfall nur ein paar Minuten, in manchen bis zu einer halben Stunde gedauert, hieß es am Abend seitens der Salzburg AG. Betroffen waren demnach zwischen 10.000 und 14.000 Anschlüsse, also Haushalte bzw. Geschäfte.

Ursache soll ein Kurzschluss bei einer Stromleitung gewesen sein. Wie genau es dazu kommen konnte, war am Abend noch nicht klar. Am Donnerstag soll der Vorfall genauer geprüft werden.