Kutsche stürzte in Bischofshofen Hang hinunter: 45-jährige Frau schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall mit einer Kutsche kam es am Dienstagnachmittag in Mitterberghütten, Gemeinde Bischofshofen. Die 45-jährige Kutscherin war mit ihrem Gefährt auf einem Zufahrtsweg unterwegs, als laut Polizeibericht "die zwei Pferde plötzlich nach rechts scheuten". Die Kutsche kam in der Folge von der Fahrbahn ab und stürzte einige Meter einen Hang hinab.

SN/ff bischofshofen Feuerwehrleute sichern die Kutsche und kümmern sich auch um die Pferde.

Die Kutscherin, sie ist deutsche Staatsbürgerin, musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen werden. An der Kutsche, die von der Freiwilligen Feuerwehr Bischofshofen geborgen wurde, entstand erheblicher Sachschaden Die beiden Pferde - es sind Haflinger - blieben unverletzt.

