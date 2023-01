Kutschenfahrt im Großarltal erinnert an die Zeit der Dienstboten

Der Lichtmesstag, am 2. Februar, war früher ein Lostag für die Dienstboten an den Höfen: Die Zusammenarbeit mit dem Bauern wurde um ein Jahr verlängert - oder Mägde und Knechte übersiedelten zu einem anderen Dienstherrn. Das war dann am Blasiustag, dem 3. Februar, der Fall. Um diese Prozedur geht es bei der traditionellen Ausfahrt mit Pferdekutschen im Großarltal vom hintersten Hüttschlag bis nach Großarl. 26 stolze Gespanne waren am Samstag dabei. "Das Frühstücks-Muas haben 50 Teilnehmer genossen," erzählt Organisator Markus ...