Laborergebnisse mit Spannung erwartet: Ist das Indien-Virus bereits in Salzburg?

Eine Rückkehrerin aus dem Flachgau könnte sich mit der indischen Virusvariante angesteckt haben. Die Behörde prüft auch, ob Einreiseregeln eingehalten wurden.

Bis spätestens Ende der Woche sollen Laboruntersuchungen Gewissheit bringen, ob es sich bei einem am Freitag gemeldeten Coronafall tatsächlich um die in Indien grassierende Virusvariante B.1.617 handelt. Eine im Flachgau lebende Inderin hatte sich nach ihrer Rückkehr Mitte der vorvergangenen Woche am Dienstag an ihrem Arbeitsplatz testen lassen. Am Freitag gab das Land bekannt, dass sich der Verdacht nach Screening des nach dem positiven Schnelltest angeordneten PCR-Tests ergeben habe. Die Frau wurde mit ihrer Familie unter Quarantäne gestellt - ein weiteres Mitglied wurde positiv getestet. Es waren österreichweit die ersten Fälle, bei denen die indische Variante vermutet wurde. Am Samstag gab es auch eine Verdachtsmeldung im Burgenland.

Für Einreisende aus Indien (wie für jene aus Brasilien und Südafrika) gilt derzeit eine Sonderbestimmung in der Covid-19-Einreiseverordnung. Sie müssen demnach "unverzüglich eine zehntägige Quarantäne" antreten. Erst nach fünf Tagen ist es möglich, die Isolation auf eigene Kosten mittels negativen molekularbiologischen Tests vorzeitig zu beenden. Ob sich die betroffene Familie an die Vorgaben gehalten hat, war am Sonntag vom Land nicht zu erfragen. "Damit beschäftigen sich auch die Behörden. Es wird geprüft. Im Vordergrund stehen aber die Gesundheit betreffende Maßnahmen", sagte ein Sprecher.

Seit Freitag wurden in Salzburg 254 Neuinfektionen registriert, 61 davon am Sonntag. 78 Covid-Patienten werden derzeit in einem Spital behandelt, 19 davon auf einer Intensivstation.

Besonderes Augenmerk liegt beim Infektionsgeschehen auf den vier Tennengauer Gemeinden, in denen seit Freitag früh verschärfte Maßnahmen gelten. Während in Puch, Oberalm und Kuchl die Inzidenzzahl (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) über das Wochenende zumindest leicht rückläufig war, stagnierte sie in Hallein bei 506. Für die Ausfahrt aus der Stadt ist ein negativer Corona-Schnelltest obligat. Die Polizei habe bis Sonntag früh 18.700 Personen kontrolliert, 389 davon seien zurückgeschickt worden, sagte Polizeisprecherin Karin Temel. In allen vier Gemeinden kontrollieren die Beamten zudem, ob abgesonderte Infizierte und deren Kontaktpersonen die Quarantänebestimmungen einhalten. 500 Personen seien dabei überprüft worden. "Seit Freitag werden wirklich alle, die auf der Liste der Gesundheitsbehörde stehen, rigoros kontrolliert", sagte Temel.

Das Rote Kreuz nahm laut Sprecherin Roberta Thanner in Zusammenhang mit den Ausfahrtskontrollen seit Donnerstag 10.624 Abstriche an den vier Teststandorten in Hallein. 23 Schnelltests verliefen positiv. "Die Teststationen waren gut gebucht. Es waren noch reichlich Kapazitäten vorhanden. Lediglich der Ziegelstadl kann räumlich nicht mehr erweitert werden", sagte Thanner. Die Beschränkung für Hallein soll zumindest bis Sonntag aufrechtbleiben.