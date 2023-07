Labormediziner-Tagung in Salzburg: Neuer Labortest für Schwangere soll in den Eltern-Kind-Pass

Mit einem Test kann der Rhesusfaktor des ungeborenen Kindes bestimmt werden. Damit kann eine Prophylaxe-Behandlung verhindert werden.

Einen neuen Bluttest für schwangere Frauen stellte Labormediziner Hans Georg Mustafa vom Salzburger Medilab am Dienstag bei einer Fachtagung der österreichischen Labormediziner im Kongresshaus vor. Anhand der Blutprobe kann der Blut-Rhesusfaktor des ungeborenen Kindes festgestellt werden. Dies sei entscheidend, wenn der Rhesusfaktor der Mutter negativ sei, sagt Mustafa.

"Wenn das Kind rhesuspositiv ist und die rhesusnegative Mutter mit dem Blut des Kindes in Berührung kommt - meist ist das bei der Geburt der Fall -, bildet sie Antikörper." Bei einer weiteren Schwangerschaft könnten diese Antikörper an das Kind weitergegeben werden und sogar lebensbedrohlich sein: So könnten rote Blutkörperchen des Babys zerstört werden.

Um dem Problem entgegenzuwirken, werden rhesusnegativen Müttern Antikörper verabreicht, damit die Frauen später nicht noch einmal Antikörper bilden, die dann die Probleme verursachen. Mit dem neuen Bluttest kann diese sogenannte Rhesusprophylaxe teilweise vermieden werden: Wenn das Kind ebenfalls rhesusnegativ ist, ist die Behandlung nämlich nicht nötig. Bisher wusste man das aber erst nach der Geburt. Mit dem neuen Test kann das ab der 20. Schwangerschaftswoche festgestellt werden. "Die Rhesusprophylaxe kann nicht synthetisch hergestellt werden, man braucht dafür spezielles Spenderblut, das rar ist", sagt Hans Georg Mustafa. Der Test müsse Teil des Eltern-Kind-Passes sein, der neu aufgestellt wird. "Er ist noch nicht verankert, gehört dort aber hinein."

Ebenfalls mit einem Test nachgewiesen werden kann der Blutfettwert LPA. Cholesterinwerte seien allgemein bekannt, sagt der Innsbrucker Labormediziner Florian Kronenberg, bei LPA sei das weniger der Fall. Mit einem erhöhten LPA-Wert habe man ein 50 bis 200 Prozent höheres Risiko für einen Herzinfarkt, sagt Kronenberg. Betroffen sei jede fünfte Person über 50 Jahre. Das Problem dabei sei, dass dieser Wert genetisch bedingt sei und im Gegensatz zu anderen Blutfettwerten nicht mit dem Lebenswandel zusammenhänge, er also nicht beeinflusst werden kann. Kronenberg empfiehlt dennoch jedem Erwachsenen einmal einen Test. Wozu also? "Da die Faktoren zusammenhängen, kann ich mich bei erhöhtem LPA-Wert bemühen, andere Risikofaktoren zu minimieren." Auch sei der Wert wahrscheinlich auch bei anderen Familienmitgliedern erhöht.

Ein Labortest auf den LPA-Wert könnte außerdem künftig zu einer Therapie führen: Denn derzeit würden Medikamente getestet, mit denen der Wert reduziert werden könnte. "Man muss allerdings die Ergebnisse abwarten, um zu sehen, ob das reine Laborkosmetik ist oder damit tatsächlich Erkrankungen verhindert werden können."