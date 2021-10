Ladendieb auf Beutezug in Österreich - 23-Jähriger in Salzburg gefasst

Ein 23-jähriger Mann aus Rumänien soll als Ladendieb einen Beutezug in Österreich durchgeführt haben. Nach einem Coup in Salzburg-Taxham stoppte ihn jedoch ein Ladendetektiv.

Laut Polizeibericht wird der 23-jähriger Rumäne beschuldigt, im Zeitraum vom 13. September bis zum 27. Oktober mehrere Ladendiebstähle in Österreich begangen zu haben.

Mittwochvormittag riss er in einem Geschäft in Salzburg-Taxham ein Tablet aus der Verpackung und verstaute es in seinem Rucksack. Beim Verlassen des Geschäftes wurde er vom Ladendetektiv angehalten und in der Folge der Polizei übergeben.

Im Polizeibericht heißt es dann: "Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er bereits mehrere Ladendiebstähle in Wiener Neustadt, Linz und Salzburg begangen hat, wobei ein Schaden in der Höhe von rund 2000 Euro entstand."

Der Rumäne ist geständig und gab an, sich durch die Diebstähle die Rückreise in seine Heimat finanzieren wollte. Nach der Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Rumäne in das Justizanstalt Salzburg eingeliefert.