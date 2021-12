Ladendieb bedrohte Polizisten

Ertappter Salzburger schlug zuerst den Ladendetektiv und drohte dann den herbeigerufenen Polizisten damit sie umzubringen.

Am Abend des 25. Dezember 2021 wurde in der Elisabeth-Vorstadt in der Stadt Salzburg ein 39-jähriger Salzburger bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft vom Ladendetektiv beobachtet und angehalten. Daraufhin schlug der Verdcähtige den Ladendetektiv und bedrohte ihn mehrmals. Zudem bedrohte er die herbeigerufenen Polizisten mit dem Umbringen. Der amtsbekannte Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.