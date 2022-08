Ladendiebstahl im Europark: Zwei Schwestern mit rund 80 erbeuteten Produkten gefasst

Zwei Mädchen im Alter von 14 und 11 Jahren wurden am Freitagabend im Europark in der Stadt Salzburg beim Ladendiebstahl erwischt. Die Schwestern zeigten sich geständig.

Am Freitagabend wurde eine Polizeistreife in den Europark zu einem Elektrofachmarkt beordert, weil dort zwei Schwestern aus Salzburg im Alter von 14 und 11 Jahren einen USB-Adapter gestohlen haben und dabei von einem Ladendetektiv gestellt wurden.

Im Zuge der Durchsuchungen von insgesamt sechs mitgeführten großen Taschen konnten mehr als 80 gestohlene Gegenstände gesichtet und in weiterer Folge sichergestellt werden. Von mindestens fünf verschiedenen Geschäften wurden unter anderem T-Shirts, Handtaschen, Sonnenbrillen, Haarspangen, Ohrringe, Halsketten, Kopfbedeckungen, Fingernägel zum Aufkleben usw. gestohlen. Die zwei Beschuldigten zeigten sich geständig, die Gegenstände aus verschiedenen Filialen im Europark gestohlen zu haben. Eine Schadenssumme kann bis dato nicht genannt werden.