Lager in Salzburg ist mit Schutzausrüstung gefüllt

Im Salzburger Stadtteil Lehen lagert das Land Salzburg Corona-Schutzausrüstung. Diese kann im Notfall eingesetzt werden. Seit August wird am Aufbau des Lagers gearbeitet.

Das Landeslager mit Schutzausrüstung für den Einsatz gegen das Coronavirus sei gefüllt, heißt es in einer Aussendung. 420.000 FFP2-Masken und 900.000 Mund-Nasen-Schutzmasken, 3300 virusundurchlässige Overalls und 200.000 Schürzen, eine Million Paar Einweghandschuhe und 20.000 Antigentests sind in den Räumlichkeiten in Salzburg-Lehen aufbewahrt. Sinken die Bestände, wird die Beschaffungskette in Gang gesetzt.

"Nach Vorgaben der Bundesregierung sind die Länder aufgefordert, Lager mit entsprechenden Schutzmaterialien in ausreichender Menge anzulegen. Mit unseren aktuellen Beständen sind wir bestens für die kommenden Feiertage und den Jahreswechsel bis ins neue Jahr hinein gerüstet", sagt Gesundheitsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Ausfallslager im Falle unterbrochener Lieferketten

Seit August wird am Aufbau des Lagers gearbeitet. "Es ist ein sogenanntes Ausfallslager. Das heißt, es ist nicht für den laufenden Betrieb gedacht, sondern wird dann ,angezapft', wenn die üblichen Lieferketten abreißen sollten und dadurch an anderen Orten die Materialien ausgehen", erklärt Dominik Zraunig vom Covid-19-Board des Landes.

Im Lager: Ständiges Ein- und Ausräumen

Im Lager herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, ein Ausräumen und Einräumen. Die Bestände unterliegen raschen Schwankungen. Für die Massentests von 11. bis 14. Dezember zum Beispiel wurden je 50.000 FFP2-Masken und Mund-Nasen-Schutzmasken benötigt, dazu 4000 Overalls und 300.000 Paar Handschuhe. Der Bestand an den Ganzkörperschutzanzügen wird bald wieder auf 7000 aufgestockt.

100.000 FFP2-Masken aus Salzburg

Geordert wird das Material über die Bundesbeschaffungsagentur. "Das unterliegt den Ausschreibungsrichtlinien. "Dort, wo es geht, unterstützen wir natürlich die heimische Wirtschaft. Beispielsweise haben wir kürzlich 100.000 FFP2-Masken bei einem regionalen Unternehmen, das in Salzburg produziert, bestellt", sagt Zraunig.

Die aktuellen Bestände im Überblick

Derzeit sind im Lager in Lehen folgende Materialien vorrätig, hier noch einmal ein Überblick:



420.000 FFP2-Masken

900.000 Mund-Nasen-Schutzmasken

3300 Overalls

1 Million Paar Einweghandschuhe

200.000 Schürzen

20.000 Antigentests

Quelle: SN