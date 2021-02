Lamprechtshausen: 17 Beschuldigte ausgeforscht, die Nazi-Bilder verschickt hatten

17 Beschuldigte im Alter zwischen 13 und 21 Jahren konnten Beamte der Polizei Lamprechtshausen im Zuge von Suchtmittel-Ermittlungen ausforschen, die über Nachrichtenplattformen mehrere Bilder mit nationalsozialistischen Inhalten verschickt hatten.

Im Zeitraum zwischen August 2019 und September 2020 veröffentlichten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Flachgau und dem angrenzenden Innviertel insgesamt 56 verschiedene nationalsozialistische und verhetzerische Sticker. Die Bilder verherrlichen Adolf Hitler und bagatellisieren die Gräueltaten des NS-Regimes. Bei den drei durchgeführten Hausdurchsuchungen stellten die Polizisten neben Mobiltelefonen und Computer auch Suchtmittel und Suchtgiftutensilien sicher. In den Vernehmungen gaben die Beschuldigten sinngemäß an, dass sie sich der Tragweite nicht bewusst waren. Einige gaben an, dass sie einfach zur Gruppe gehören wollten und deshalb die Bilder veröffentlichten. Alle 17 werden angezeigt.