Ein Feuer brach am Dienstag in der Früh in einem Keller in Lamprechtshausen aus.

Die Feuerwehren Lamprechtshausen und Bürmoos rückten aus und konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Untersuchungen durch den Bezirksbrandermittler ergaben, dass ein gelagerter Akku den Kellerbrand ausgelöst hat. Quelle: SN