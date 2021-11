Lamprechtshausen: Alkolenker rammt geparktes Auto - junge Frau schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Lamprechtshausen: Ein stark betrunkener Autofahrer rammte mit seinem Wagen einen geparkten Pkw, in dem eine telefonierende Frau saß. Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall hatte sich laut Polizeibericht am Dienstag gegen 19:45 Uhr an der Stadlerseestraße in Lamprechtshausen ereignet. Eine 25-jährige Einheimische hatte dort ihr Auto auf der linken Seite außerhalb der Fahrbahn angehalten, um zu telefonieren.

Zur selben Zeit näherte sich ein 36-jähriger Rumäne mit dem von ihm gelenkten Pkw aus der Gegenrichtung. Der Mann versuchte am geparkten Auto rechts vorbeizufahren. Dabei kollidierte sein Wagen mit einem Baum und prallte anschließend frontal gegen den parkenden Pkw der 25-jährigen Frau.

Durch die Wucht des Anpralles wurde das Auto der Frau über die Straße geschleudert. Die im Wagen sitzende 25-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Der 36-Jährige blieb bei dem Zusammenprall unverletzt.

Ein mit dem Mann durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein ab. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.