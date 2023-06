Lamprechtshausen bangt um sein Postamt

Das bestätigte sich auch am Montagnachmittag, an dem laufend Postkunden die Filiale ansteuerten und es auch zu kürzeren Wartezeiten vor dem Schalter kam. Ein Stammkunde ist Nino Fritz aus Göming, der im oberösterreichischen Furkern (Moosdorf) einen Verleih von Hebebühnen betreibt. "Es ist ein Wahnsinn, wenn dann alle nach Oberndorf zur Post fahren müssen. Leider wird der Postservice generell immer schlechter. Die Post sollte sich auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren", meint Fritz.

Bürgermeisterin Andrea Pabinger geht davon aus, dass die Schließung im September oder Oktober erfolgt. Der Mietvertrag mit der Gemeinde sei von der Post allerdings noch nicht gekündigt worden. Im neuen Unimarkt im ehemaligen Kaufhaus Fuchs könnte eine Postpartnerstelle eingerichtet werden, heißt es. "Nach einer Schließung wäre das einzige vollwertige Postamt in der Region jenes in Oberndorf. In Bürmoos gibt es ja auch nur mehr eine Postpartnerstelle", so Bgm. Pabinger.

Auch Matthias Geissler von der Polizeidienststelle Lamprechtshausen hält wenig von den Schließungsplänen. "Das Postamt sollte erhalten bleiben. Ein Postpartner bietet ja nicht alles an. Unsere Polizeidienststelle hat nicht einmal einen Postkasten, weil wir die Post direkt im Postamt abholen, und wir haben auch relativ viel Post aufzugeben. Kurze Wege sind immer gut." Überrascht von den Schließungsplänen zeigt sich auch eine Kundin, die in Lamprechtshausen arbeitet: "Ich finde das traurig, Lamprechtshausen ist doch eine große Ortschaft. Kein Wunder, dass die Leute alles im Internet bestellen, wenn überall zugesperrt wird."

Postsprecher Michael Homola erklärt, dass die Postfiliale Lamprechtshausen zumindest über zwei Jahre rote Zahlen geschrieben habe. "Nur dann können wir sie laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde zur Schließung einmelden. Diese hat dann drei Monate Zeit, um diese Einmeldung zu überprüfen und zu widersprechen oder zu bestätigen." Die Filiale Lamprechtshausen sei aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation am 12. Mai bei der Behörde zur Überprüfung eingereicht worden. In der Gemeinde sei man aber bezüglich eines Postpartners schon in Gesprächen. Es solle einen nahtlosen Übergang von der Postfiliale zum Postpartner geben. Postpartner seien seit mehr als 20 Jahren ein gut funktionierendes Modell. Betreiber hätten dadurch zusätzlichen Umsatz und Kundenfrequenz.

"Wir können damit gleichzeitig auch Postdienstleistungen und Services der bank99 in Orten bzw. Regionen anbieten. Ein weiterer Vorteil von Postpartnern sind die in der Regel längeren Öffnungszeiten - oftmals auch an Samstagen", so Postsprecher Michael Homola.