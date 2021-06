Mit mehr als zwei Dutzend Anzeigen ist seit Montagabend ein 15-jähriger Bursch aus Neumarkt am Wallersee konfrontiert. Der Teenager hatte sich mit seinem frisierten Moped der Polizei eine Verfolgungsjagd …

Nach dem - selbstredend - illegalen Straßenrennen mehrerer Autorowdys in Strobl ist es am Montag in Thalgau zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Diesmal waren die Beteiligten allerdings Motorradfahrer.