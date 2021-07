Lamprechtshausen: Mann schlug Frau und trat ihr mit Fuß ins Gesicht

Mann schlug Frau und trat ihr mit Fuß ins Gesicht

Ein 42-Jähriger hat Sonntag früh in Lamprechtshausen im Flachgau seine ehemalige Lebensgefährtin verletzt. Der Mann schlug der 37-Jährigen zuerst mit der flachen Hand ins Gesicht, und als sie dadurch zu Bogen ging, trat er noch mit dem Fuß in ihr Gesicht. Die von Zeugen alarmierten Beamten trafen den Mann an der Hauszufahrt an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei seiner sofortigen Vernehmung gestand er die Tat, berichtete die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Salzburg an. Zudem sprachen die Polizisten ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn aus. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht.