Lamprechtshausen: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Am frühen Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Berndorfer Landesstraße in Lamprechtshausen. Ein Pkw war aus noch unbekannter Ursache mit einem Motorrad zusammengestoßen. Wie das Rote Kreuz mitteilte, wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Die Berndorfer Landesstraße musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.