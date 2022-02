Lamprechtshöhle in Salzburg: Polnische Forscher gerettet

Den Einsatzkräften der Höhlenrettung ist es am Freitagabend gelungen, die drei Forscher aus der Lamprechtshöhle herauszuholen. Sie waren seit Donnerstagabend in der Höhle eingeschlossen. Es geht ihnen gut, sie sind aber stark unterkühlt.

Gute Nachrichten im Fall der eingeschlossenen Höhlenforscher in St. Martin bei Lofer. Die drei Polen, die seit Donnerstag in der Lamprechtshöhle festsaßen, konnten am Freitagabend gegen 19 Uhr gerettet werden. Einsatzleiter Gernot Salzmann: "Den vermissten Forschern geht es gut, sie sind aber stark unterkühlt."

Das Team der Höhlenrettung konnte aufgrund des sinkenden Wasserstandes bis zum Siphon vordringen, hinter dem sich die Forscher befanden.

Geologe Wolfgang Gadermayr war Teil dieser Gruppe aus Höhlenrettern, die sich in den vergangenen Stunden in der Höhle aufhielt. "Der Taucher ist auf die andere Seite getaucht und hat dort einen Zettel vorgefunden, auf dem die Forscher eine Nachricht mit ihrem Aufenthaltsort in der Höhle hinterlassen haben." Das sei in so einem Fall die gewohnte Vorgehensweise. Anschließend sei der Taucher weiter in die Höhle vorgedrungen - etwa 50 Meter - bis er auf die Forscher traf. "Der Taucher hat sie mit Verpflegung, Schlafsäcken, Wärmewesten und Tee versorgt. Das ist in so einem Fall das Wichtigste", sagt Gadermayr. Der Taucher sei anschließend wieder zurück zur Gruppe vor dem Siphon gestoßen. Vor dem Eingang zur Lamprechtshöhle besprach man unterdessen das weitere Vorgehen.



Was zuvor geschah: Seit Freitagmittag ist der Wasserstand in der Höhle gesunken, weshalb Spezialtaucher die Höhle betreten konnten. Die drei polnischen Forscher saßen seit Donnerstag in der Lamprechtsofenhöhle fest. Sie konnten nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen war und den Rückweg versperrt hatte. "Bei den drei Forschern handelt es sich um Vollprofis", sagt Milosch Dryjanski. Der Höhlenretter ist Forscherkollege der drei Polen und setzte am Donnerstagabend die Rettungskette in Gang. "Als der Wasserstand gestern gestiegen ist, wollte ich ihnen ein Verpflegungspaket hineinbringen." Doch das war bereits nicht mehr möglich. Das Schmelzwasser hatte sich bereits in einer Senke gesammelt, was für Dryjanski ein Fortkommen unmöglich machte.

SN/Robert Ratzer Milosch Dryjanski (links) hatte am Donnerstag zuletzt Kontakt mit den Forschern. Er setzte die Rettungskette in Gang.

Die drei polnischen Forscher, die die Höhle am Donnerstagmorgen um acht Uhr betreten hatten, waren auf sich allein gestellt. Spezialtaucher wurden gerufen, die Freitag zumindest den Kontakt zu den drei Polen herstellen sollten.

Die Taucher trafen gegen 13 Uhr in St. Martin bei Lofer ein.

SN/Robert Ratzer Die Landesleiterin der Salzburger Höhlenrettung, Monika Feichtner.

Gernot Salzmann, Einsatzleiter der Höhlenrettung: "Die Taucher kommen aus ganz Österreich." Während die Einsatzkräfte Freitagmittag auf die Unterstützung warten, betreten immer wieder Höhlenretter die Lamprechtsofenhhöhle. "Sie messen den Wasserstand und bauen ein Kommunikationstool vor dem Siphon auf." Das Wasser hatte sich in einer großen Senke gesammelt, nicht weit vom Eingang der 50 Kilometer langen Höhle entfernt.

Bereits 2013 und 2016 waren Personen in der Höhle eingeschlossen

Am 28. August 2013 setzte starker Regen am Vormittag den Ausgang des Naturwunders vollkommen unter Wasser. Eine Gruppe - zufällig zusammengewürfelte Familien und Einzelpersonen - kam nicht mehr rechtzeitig ins Freie und musste stundenlang im Höhleninneren ausharren. Am Nachmittag ging das Wasser glücklicherweise zurück, die 26 Eingeschlossenen konnten unverletzt geborgen werden.